The Collage Atlas é um novo (e belíssimo) jogo do Apple Arcade

Mais uma sexta-feira chegou e, com ela, obviamente, temos novidade no Apple Arcade! Hoje, com um deleite visual dos bons: o jogo The Collage Atlas, uma “aventura desenhada à mão” da Robot House Games e do ilustrador John William Evelyn.

Totalmente desenhada com canetas nanquim de 0,3mm, The Collage Atlas é um misto de aventura com jogo meditativo: a ideia, aqui, é explorar o belíssimo mundo monocromático do título, ouvindo os cata-ventos, o cantar dos pássaros e o som do vento na grama.

Temos uma pequena narrativa, também: conforme você vai explorando o universo desenhado, instruções surgem na tela e você pode seguir caminhos, adentrar por portões e andar por outros mundos — desenrolando, com isso, a história do jogo em seu próprio tempo. Evelyn descreve The Collage Atlas como “uma jornada sobre humanidade, memória e esperança” (certamente três coisas que estamos precisando bastante atualmente).

Além do trailer, acima, é possível assistir abaixo ao processo de criação do jogo — o vídeo é apenas o primeiro de uma série publicada por Evelyn no YouTube, mas você pode conferir todos eles no canal do ilustrador.

The College Atlas tem versões para Mac, iPhone, iPad e Apple TV; o jogo já está disponível no Apple Arcade — que, como vocês sabem, custa R$10 mensais e dá acesso livre a mais de 130 jogos, sem anúncios ou compras internas. Divirtam-se! 🎮

via CNET