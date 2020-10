iFood ganha widget no iOS com seus restaurantes favoritos

Se você é usuário do iFood, temos uma boa dica: o aplicativo foi atualizado recentemente e ganhou integração com um dos elementos mais interessantes do iOS 14, os widgets.

O widget do aplicativo de delivery, ao menos por enquanto, foca em apenas um aspecto: restaurantes favoritos — quem sabe no futuro eles não expandam com outras opções, como pedidos em andamento, por exemplo.

São dois tamanhos diferentes, um pequeno e um médio. Basta colocar um desses widgets na tela inicial ou na “Visualização Hoje” do iPhone para ter acesso rapidamente àquele seu restaurante predileto. 😋

A novidade está na versão 9.72.0 do iFood.

dica do Bruno Oliveira