Obrigado a você, que nos apoia no Patreon ou no Catarse!

Em abril de 2015, decidimos que seria a hora de entrarmos no Patreon — e posteriormente, no Catarse. Por que fizemos isso? Eu explico, abaixo.

O MacMagazine tem mais de 15 anos de história. Nesse período já produzimos mais de 60 mil artigos, 390 episódios do nosso podcast, centenas de vídeos no YouTube e moderamos um Fórum — que acabou de ser renovado — com quase 61 mil membros cadastrados e mais de 428 mil posts.

Nós trabalhamos dia e noite (inclusive feriados e fins de semana) para trazer notícias, dicas, tutoriais, reviews e tudo mais que permeia o ecossistema da Apple; além disso, nos últimos anos expandimos também a nossa cobertura para alguns dos grandes lançamentos de marcas concorrentes, relevantes nos dias de hoje.

Apesar de contarmos com a colaboração de uma equipe da qual nos orgulhamos muito, a maioria desse trabalho é mantida basicamente pela dupla Rafael Fischmann e Eduardo Marques, bem como pelos nossos dois redatores fixos.

Nossos custos mensais — incluindo hospedagem de toda a nossa infraestrutura, remuneração de colunistas e moderadores do MM Fórum, resolução de problemas técnicos, equipamentos para os nossos vídeos do YouTube, etc. — são bastante elevados e englobam, obviamente, nossos salários. O MM, para quem não sabe, é um trabalho de turno integral, o projeto das nossas vidas.

A ideia era que o MM pudesse se sustentar com publicidade, mas a realidade infelizmente não é essa.

É por isso tudo que você (fã, leitor, ouvinte, apoiador, colaborador ou como quer que prefira se colocar) pode nos ajudar, financeiramente, a manter todo esse projeto em pé e crescendo — seja pelo Patreon ou pelo Catarse (ótima opção, já que estamos falando de uma plataforma brasileira, em reais).

De quebra, você ainda ganha alguns benefícios como participar dos sorteios que realizamos no site, poder acompanhar as gravações do nosso podcast ao vivo — e até participar de um episódio! —, ter prioridade para viajar com a gente em futuros MM Tours, acessar um grupo fechado no Facebook para bater-papo com a equipe e com outros patrões, entre outras coisas. Recentemente, anunciamos um dos benefícios mais pedidos por vocês: navegar pelo site sem banners de propaganda!

E que não importa a quantia: mesmo se for o mínimo possível, somos igual e eternamente gratos a todos. Nosso site não tem nem nunca terá uma paywall; por outro lado, precisamos nos sustentar para que todo esse conteúdo gerado sobreviva.

Por isso, somos absurdamente gratos a todos os que apoiam o nosso trabalho no MM, em especial aos nossos patrões a seguir listados. Saibam que *todos* vocês estão contribuindo enormemente para o mantimento do nosso projeto.

Muito obrigado, galera! 😀