App/widget monitora o uso de redes Wi-Fi no iPhone

Se você já quis acompanhar o uso de uma ou mais redes Wi-Fi mas nunca encontrou um app simples e prático que fizesse isso, apresento-lhes o WifiMan, do mesmo desenvolvedor do DataMan.

Publicidade

O WifiMan rastreia automaticamente o uso de dados Wi-Fi por SSID , para que você possa facilmente obter estatísticas de uso em tempo real de todas as redes Wi-Fi conectadas ao seu iPhone ou iPad.

Para facilitar ainda mais a visualização das estatísticas em tempo real, o WifiMan já conta com um widget compatível com a tela inicial do iOS 14.

Além disso, é possível exportar as informações coletadas pelo app (as quais não são armazenadas em nenhum servidor) para que possam ser compartilhadas com outras pessoas.

Publicidade

Outro recurso interessante do app é a possibilidade de mapear e visualizar todas as redes já conectadas ao iPhone/iPad, com informações específicas sobre o uso de cada uma.

O WifiMan está disponível por R$11 na App Store e não conta com nenhuma compra interna/assinatura.