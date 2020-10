Foi lançado nos Estados Unidos, hoje, o Apple Music TV, um “canal” com transmissão ao vivo ininterrupta de vídeos musicais em alta, apresentações ao vivo e muito mais — como noticiado pela Variety.

O ‌Apple Music‌ TV está disponível nos aplicativos ‌Música (Music) e Apple TV gratuitamente para usuários de iPhones, iPads, Macs e Apple TVs — mais uma vez, somente no território americano; portanto, quem quiser conferir precisará de um ID Apple de lá e usar um app de VPN .

Inicialmente, o serviço transmitiu as 100 músicas mais tocadas nos EUA — mas já existe uma programação definida para esta semana, incluindo a festa de lançamento do próximo álbum do cantor/compositor Bruce Springsteen, na quinta-feira (22/10).

A Apple disse, ainda, que toda sexta-feira vai estrear novos videoclipes no Apple Music TV, além de exibir entrevistas exclusivas com o apresentador da rádio Apple Music 1, Zane Lowe.

A decisão de lançar o Apple Music TV é o que podemos chamar de “evolução natural” do serviço de streaming de música da Maçã — além de ser uma extensão da rádio Apple Music 1. Mais do que isso, a novidade marca o ingresso da companhia no mundo dos videoclipes, que há muito tempo é dominado pelo YouTube e, mais antigamente, pela MTV.

Não há informações de quando (ou se) o Apple Music TV se expandirá para outros países além dos EUA — estaremos, portanto, de olho no sinal de qualquer novidade.

