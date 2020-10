Mais uma oportunidade de inclusão para uma comunidade tão sub-representada no mundo do desenvolvimento

Há alguns meses, acompanhando o #BlackLivesMatter a onda de protestos antirracistas nos Estados Unidos e ao redor do mundo, a Apple anunciou a Iniciativa sobre Equidade e Justiça Racial, um projeto envolvendo US$100 milhões e focado em quebrar as barreiras sistemáticas de oportunidades e dignidade que existem para a população negra ao redor do mundo.

Pois, hoje, a Maçã lançou um dos primeiros frutos práticos da iniciativa: um nova edição do Apple Entrepreneur Camp, seu projeto de imersão focado, desta vez, em desenvolvedores negros.

Os profissionais selecionados para o programa participarão de uma espécie de “acampamento”, entre os dias 16 e 25 de fevereiro próximos, em que receberão treinamento especializado e aprofundado em desenvolvimento nos ambientes da Apple. Haverá workshops sobre linguagens de programação e codificação, sessões individuais de orientação/mentoria e outras fontes de inspiração para os profissionais — com participação, inclusive, de engenheiros e executivos da própria Maçã.

Uma vez concluído o acampamento, os desenvolvedores selecionados terão suporte contínuo da Maçã e poderão ter suas futuras criações destacadas na App Store e em outras partes do ecossistema da empresa. A ideia, claro, é incentivar a participação da comunidade negra no mundo do desenvolvimento, onde é particularmente sub-representada — e, com isso, dar a mais pessoas acesso a um mercado que já movimenta bilhões de dólares e cria inúmeros empregos a cada ano.

Para quem se lembra, a Apple já realizou uma iniciativa parecida há cerca de dois anos; a primeira edição do programa, entretanto, foi focada em desenvolvedoras mulheres — e seus resultados foram bem positivos, vale notar.

As inscrições para o novo Apple Entrepreneur Camp já estão abertas; você pode se inscrever, caso esteja dentro do grupo de foco, até o dia 20 de novembro; essa página traz todos os detalhes. Boa sorte!