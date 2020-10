Como silenciar seus grupos para sempre no WhatsApp

No começo do mês, a versão beta do WhatsApp para iOS ganhou algumas novidades, como suporte ao iOS 14, novos atalhos nas contas comerciais, mídias que expiram e uma nova opção de silenciar grupos para sempre.

Não sabemos exatamente em qual versão estável o recurso foi implementado — afinal, o WhatsApp não comunicou nada oficialmente —, mas ao menos a opção de silenciar grupos para sempre já está disponível para todos!

Com a avalanche de grupos que se formam hoje no mensageiro, silenciar alguns deles pode ser uma ótima pedida — evitando, assim, aquela possível avalanche de notificações que pode até mesmo influenciar o consumo de bateria do seu aparelho. E, se antes você tinha que ficar “renovando” essa opção de ano em ano, agora é possível ajustar isso apenas uma vez e pronto.

Como silenciar grupos para sempre

No iPhone, você pode fazer isso de duas formas: simplesmente deslizando uma conversa/grupo da direita para a esquerda, tocando em Mais » Silenciar » Tempo Indeterminado. Você também pode entrar na conversa/chat em questão, tocar no nome do contato/grupo, ir em Silenciar » Tempo Indeterminado.

Na web ou no app para macOS, o funcionamento é muito parecido — respeitando, é claro, a diferença de interação. Você deve passar o mouse em cima da conversa/grupo, clicar na setinha que aparece no canto direito, depois em Silenciar notificações » Sempre. Opcionalmente, você pode clicar no nome da pessoa/grupo, clicar em Silenciar notificações na coluna que se abre à direita e depois em “Sempre”.

Pronto, agora a sua vida está mais calma! 😅