Demanda pelo iPhone 12 Pro está acima do esperado, diz Kuo

Já faz alguns anos que a Apple deixou de revelar números de pré-vendas dos iPhones, e também não mais detalha quantas unidades foram de fato entregues no fechamento dos seus trimestres fiscais. Sendo assim, ficamos à mercê de pesquisas de mercado e previsões de analistas.

Hoje, apenas três dias após o início das pré-vendas internacionais dos iPhones 12 e 12 Pro, o famoso analista Ming-Chi Kuo (da TF International Securities) teceu comentários acerca de suas primeiras observações sobre os aparelhos, e elas são bem positivas.

De acordo com Kuo, a demanda pelo iPhone 12 Pro está “acima do esperado”, graças principalmente à resposta do mercado chinês.

Com base nessa resposta inicial, o analista inclusive reajustou suas expectativas de distribuição de vendas entre os vários modelos de iPhones, colocando o modelo 12 Pro com 40-45% dos envios deste trimestre, o 12 e o 12 Pro Max com 30-35% e o 12 mini com apenas 10-15%.

Operadoras taiwanesas animadas

Corroborando as expectativas de Kuo, operadoras taiwanesas acreditam [Google Tradutor] que as vendas da linha iPhone 12 serão as maiores desde o sucesso estrondoso dos iPhones 6 e 6 Plus, lançados em 2014.

Há alguns dias, noticiamos que a pré-venda dos aparelhos lá em Taiwan esgotou-se em questão de minutos.

