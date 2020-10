Novos lançamentos, novos problemas: a bola da vez é o Apple Watch SE — que, segundo alguns relatos recentes, está superaquecendo a ponto de irritar a pele de usuários e causar problemas permanentes no hardware do dispositivo.

Os relatos surgiram no Reddit e ainda não existem em grande quantidade (apenas seis confirmados, até o momento). Segundo os usuários afetados, não há um padrão para o surgimento do problema: em alguns dos casos, o Watch começou a superaquecer durante o uso, no pulso dos seus donos; em outros, a coisa toda aconteceu durante o carregamento do relógio.

Os dispositivos afetados passam a exibir uma mancha amarela no canto superior direito na tela, e não ligam mais. O posicionamento da mancha fez os usuários especularem que o problema está nos conectores do painel com a placa lógica do relógio, localizados entre o Taptic Engine e a Digital Crown; isso só poderá ser confirmado, entretanto, após os primeiros desmontes do Apple Watch SE.

Usuário teve pele irritada pelo superaquecimento

De qualquer forma, ainda é possível reproduzir um som no Watch afetado por meio da plataforma Buscar, o que significa que os relógios não estão completamente mortos. Todos os usuários que sofreram com o problema conseguiram trocar seus relógios com a Apple, vale notar.

O mais curioso de tudo é que, até o momento, apenas usuários da Coreia do Sul relataram o problema — o que pode indicar que estamos lidando com uma falha pontual em um lote específico dos produtos. Vamos, entretanto, acompanhar a situação.

via AppleInsider