iPhones 12 com Dual SIM não funcionarão com 5G inicialmente

Um suposto documento de FAQ da Apple, enviado a operadoras americanas, alerta que — pelo menos por agora — se um proprietário de algum dos novos iPhones (12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max) estiver usando o recurso Dual SIM com linhas compatíveis com 5G, ambas cairão para 4G e não suportarão a ultra-velocidade.

Publicidade

Como sabemos, todos os modelos dos novos iPhones são compatíveis tanto com o 5G quanto com Dual SIM (capacidade operar simultaneamente um cartão SIM e um eSIM , com números e/ou operadoras diferentes).

No entanto, uma imagem de um suposto documento chamado “O que você precisa saber sobre o 5G no iPhone”, publicada no Reddit, sugere que os ‌iPhones 12‌ não suportarão dados 5G em nenhuma das linhas ativas quando o modo Dual SIM estiver funcionando.

“O 5G funciona com Dual SIM?”

Ao usar duas linhas no modo Dual SIM, os dados 5G não serão suportados em nenhuma das linhas e voltarão para 4G LTE. Se os clientes estiverem usando apenas o eSIM e tiverem uma operadora e plano de serviço com suporte 5G, eles terão acesso 5G.

De acordo com o usuário que publicou a imagem do documento, entretanto, a Apple lançará uma atualização até o fim deste ano que habilitará o uso do 5G em iPhones com mais de uma linha ativa — alegadamente, essa informação está disponível em outro documento interno, o qual não foi divulgado.

Se esse for realmente o caso, até que a Apple libere essa suposta atualização, quem utilizar tal recuso nos iPhones 12 terá que desativar temporariamente seu cartão SIM ou o eSIM para obter dados 5G. A Maçã não comentou a suposta limitação, nem atualizou ainda nenhum de seus documentos de suporte públicos para confirmar as informações.

via MacRumors