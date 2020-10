Novo conceito mostra como poderão ser as “AirTags”

Já sabemos que, em algum momento no futuro próximo, as “AirTags” chegarão até nós — a Apple já está preparando o terreno para o lançamento dos seus rastreadores há mais de um ano, e a cada dia os rumores tornam-se mais concretos. Pois, agora, o canal do YouTube Concept Creator nos deu a ideia mais clara até agora de como serão os futuros dispositivos da Maçã.

Com base em informações compartilhadas pelo leaker Jon Prosser no mês passado, o designer fez um vídeo de conceito imaginando cinco cores das “AirTags” — branca, preta, azul, vermelha e verde. Temos aqui a construção em algum material (presumivelmente) plástico, com a frente totalmente lisa, e a traseira em metal polido, com o logo da Maçã e informações técnicas.

Notavelmente, as informações acerca da “AirTag” que temos até agora dão conta de que o dispositivo *não* terá um furinho para você prender o dispositivo naquilo que queira rastrear. Para isso, será necessário comprar um acessório avulso, no estilo de um chaveiro, no qual será possível prender o rastreador ao seu animal de estimação, molho de chaves, bicicleta ou seja lá o que for — bem Apple-like, eu diria. 😒

O que também não sabemos ainda é o tamanho exato da “AirTag”, já que os renders compartilhados no mês passado e o vídeo de conceito publicado hoje não trazem nenhum objeto para escala junto aos rastreadores. É de se esperar que os dispositivos sejam bem pequenos, entretanto — algo próximo de uma moeda grande, talvez.

Por fim, resta saber quanto a Apple cobrará por essas belezinhas e quando elas serão apresentadas. Talvez já tenhamos mais informações sobre isso no (suposto) evento do mês que vem — vamos aguardar.