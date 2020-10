Reeder 5 chega com widgets, sincronização via iCloud e mais

Se você acompanha seus sites de notícias favoritos usando uma ferramenta de RSS, com certeza deve ter ouvido falar do Reeder — nós, inclusive, já o destacamos aqui no site algumas vezes. Pois esse belo app chegou recentemente à sua quinta versão com algumas novidades.

O Reeder já era um aplicativo bastante completo, é bom notar. A versão 5 dele (tanto para iOS/iPadOS quanto para macOS) implementou recursos pontuais, mas que valem ser destacados, como a possibilidade de sincronizar seus feeds via iCloud (caso você não utilize ainda nenhuma ferramenta como o Feedly, por exemplo).

O recurso para ler depois do app (“Read Later”) também passou a usar o iCloud como sistema de sincronização — ele conta, inclusive, com uma extensão para que você adicione tudo a essa lista quando estiver usando um navegador no macOS.

Na nova versão, o desenvolvedor Silvio Rizzi implementou a opção de marcar todos os feeds como lidos enquanto você vai rolando — o recurso vem desativado por padrão e pode ser habilitado individualmente, para cada conta que você tiver cadastrada no Reeder.

Para fechar as novidades, há ainda um visualizador que oferece uma experiência de leitura mais “descomplicada” (pelo visualizador de artigos do Reeder, obviamente) — nas preferências do app você pode escolher se quer esse tipo de visualização apenas para um ou alguns sites que você acompanha, para todos ou para nenhum; e suporte a widgets no app para iOS — por enquanto, ainda indisponível no iPadOS.

Eu sou usuário do Reeder e estava muito feliz com a versão 4 dele — a qual, inclusive, baixei numa promoção que divulgamos aqui no MacMagazine. O app conta com recursos que eu adoro, como a possibilidade de personalizar a barra de ações/compartilhamento do jeito que você deseja, os gestos de interação com os feeds (para marcar como lido ou qualquer outra ação), os atalhos, a aparência… enfim, você tem como deixar tudo exatamente da forma que lhe agrada mais, podendo abrir os links no próprio Reeder ou no navegador de sua preferência (em plano de fundo ou não).

Testando essa nova versão, vemos que Silvio fez bons refinamentos visuais no app como um todo, trocando também alguns elementos de lugar — como a busca e a opção de marcar todos os feeds como lidos que subiram, e as opções de visualização (favoritos, não-lidos e todos) que desceram.

Entendo perfeitamente a necessidade de lançar essa quinta versão como um novo app, ou seja, uma nova compra — e não uma atualização gratuita para quem já tem a versão 4. Contudo, fica aquela sensação de que o desenvolvedor poderia ter optado por uma “Compra Universal” — a meu ver, faria mais sentido adquirir o app uma vez e tê-lo em todas as plataformas.

O Reeder é compatível com os seguintes serviços: Feedbin, Feedly, Feed Wrangler, FeedHQ, NewsBlur, The Old Reader, Inoreader, BazQux Reader, FreshRSS, Instapaper e Pocket.

No mais, o app — que era muito bom — melhorou, mas cabe a você julgar se tais novidades realmente valem o upgrade; para quem nunca usou o aplicativo e deseja acompanhar sites/notícias dessa forma, eu recomendo o Reeder de olhos fechados. 😉