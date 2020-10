No mês passado, falamos aqui sobre a vindoura chegada das chamadas de voz e vídeo no WhatsApp Web. À época, a turma do WABetaInfo tinha conseguido apenas imagens preliminares dos ícones dos recursos, além de informações no código do software. Pois agora, o site já tem muito mais imagens da ferramenta — indicando que a coisa toda já está bem próxima do lançamento.

Publicidade

Na versão 2.2043.7, a versão para web do mensageiro já traz as indicações “Beta” nos ícones das chamadas de voz e vídeo, indicando que os recursos serão liberados inicialmente em fase de testes (como a maioria dos recursos do WhatsApp, aliás).

Também já temos imagens dos recursos em si. Ao receber uma chamada no WhatsApp Web, é aberta uma janela menor ao lado da principal com as informações do contato e a opção de aceitar ou recusar a ligação.

Quando é você que realiza a ligação (ou após aceitar a chamada), a janela é menor, com as opções de encerrar a comunicação, ativar/desativar a câmera e o microfone e mais.

O recurso, claro, será compatível com chamadas em grupo de voz e vídeo, então você terá todo o arsenal de comunicação do WhatsApp diretamente no navegador — ou no aplicativo para desktop, que é basicamente a mesma coisa “empacotada” num aplicativo para macOS e Windows.

Ainda não é possível saber quando os novos recursos chegarão ao WhatsApp Web/Desktop, mas considerando o adianto do desenvolvimento, é possível que eles já surjam para os usuários nos próximos meses. Ficamos aguardando!