App de desenho Adobe Fresco é lançado para iPhones

No ano passado a Adobe lançou o Fresco, um poderoso aplicativo de desenho para iPads e dispositivos Surface; agora, a empresa está levando o software também para iPhones.

Segundo a Adobe, a versão para iPhones é basicamente a mesma que a para iPads — inclusive pincéis e documentos conhecidos no tablet estão na versão para iOS, apenas otimizados para a tela do smartphone.

Mesmo que o espaço menor não seja ideal para um fluxo de trabalho produtivo, você pode fazer ajustes em projetos existentes ou colocar ideias em prática quando você não estiver com o iPad por perto.

A Adobe também apresentou uma série de novidades que estão chegando ao Fresco. Primeiro, a empresa está adicionando suporte a fontes por meio do Adobe Fonts. Além de poder acessar as várias tipografias disponíveis na plataforma da Adobe, usuários também contam agora com controles deslizantes para alterar tamanho e orientação de palavras.

Ademais, a Adobe está adicionando uma nova ferramenta de pincéis denominada Smudge — a qual será útil na hora de suavizar um traço, mesclar bordas, etc. A empresa diz que também ajustou a forma como o Apple Pencil (no iPad) responde às mudanças de pressão, e você pode ajustar a sensibilidade para atender às suas necessidades.

Por fim, a empresa também implantou um um punhado de atualizações menores, mas bastantes úteis, para economizar tempo e não gerar dores de cabeça. Nesse sentido, agora você pode restaurar uma versão anterior de um arquivo por meio de documentos recentes no menu “Mais Ações” (basta acessá-lo e selecionar “Exibir histórico da versão”).

A Adobe também adicionou um botão “Salvar” para que você possa garantir que as coisas sejam armazenadas com segurança enquanto edita, sem ter que fechar um desenho — e se você precisar editar várias camadas de uma vez, existe uma nova ferramenta de seleção de várias camadas que permite excluir, duplicar, copiar ou transformar rapidamente tudo o que você selecionou ao mesmo tempo.

Confira todas as novidades do Fresco no site da Adobe.