App mostra o próximo jogo do seu time na tela inicial do iPhone

Se você acompanha futebol e tem um time do coração, então sempre deve pairar aquela dúvida de quando será o próximo jogo da equipe. Para quem precisa dessas respostas muito rápido e sempre “na cara”, o desenvolvedor brasileiro Maurício Meirelles já tem a solução ideal: o app ProximoJogo.

Aproveitando as novidades relacionadas a widgets do iOS 14, o propósito do aplicativo é exatamente esse: exibir, na tela de início do usuário, o próximo jogo do seu time do coração — com direito a data e hora, adversário, campeonato daquela partida e o local.

O funcionamento do app não poderia ser mais simples: ao abri-lo, basta escolher o seu time e, em seguida, posicionar o widget onde você quiser na tela de início do iPhone — há duas versões, uma compacta apenas com informações básicas e uma maior com todos os dados da próxima partida. Abrindo o app, você pode checar uma lista com todos os vindouros jogos do time, não só o próximo.

Por ora, o ProximoJogo traz suporte a todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro:

Atlético Mineiro

Atlético Goianiense

Athletico Paranaense

Bahia

Botafogo

Ceará

Corinthians

Coritiba

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Grêmio

Internacional

Palmeiras

Red Bull Bragantino

Santos

Sport

São Paulo

Vasco da Gama

…bem como algumas das principais equipes da Europa:

Ajax

Barcelona

Bayern de Munique

Chelsea

Juventus

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Paris Saint-Germain

Real Madrid

O ProximoJogo pode ser adquirido por R$4 na App Store. Aos apaixonados pelo futebol, vale a pena conferir!