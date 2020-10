App permite mudar ícones do iPhone sem usar o Atalhos

Há algumas semanas, comentamos uma atualização do app Launch Center Pro com um punhado de novidades para alterar a tela inicial de iPhones com ícones personalizados — tudo isso, porém, exige também o uso do app Atalhos (Shortcuts), como nós explicamos nesse tutorial para alterar ícones de apps.

Um dos maiores problemas desse método é que ele inicia (brevemente) o app Atalhos sempre que você abre um aplicativo com um ícone personalizado — o que não é uma ótima maneira de otimizar o uso, e pode ser irritante. No entanto, graças à última atualização do Launch Center Pro, agora existe uma maneira de adicionar ícones personalizados em aplicativos sem usar o app Atalhos!

O Launch Center Pro conseguiu fazer isso usando perfis de configuração para adicionar ícones personalizados à tela inicial, enquanto um novo editor de ícones (Icon Composer) permite criar opções com diferentes tamanhos e cores, entre outros.

Ao fim do processo de criação, um perfil de configuração para download é gerado pelo Launch Center Pro, o qual deve ser instalado no dispositivo. De acordo com os desenvolvedores, cada perfil é criptografado e contém apenas links que iniciam cada aplicativo a partir do ícone personalizado. Depois que o perfil é instalado, os ícones personalizados aparecem na tela inicial, onde você pode reorganizá-los de acordo com sua preferência.

Embora o app não esteja disponível em português, ele possui uma interface bastante intuitiva que torna o processo de personalização mais fácil. A única limitação é que, se você quiser personalizar os ícones dos aplicativos nativos da Apple, eles ainda requerem o app Atalhos.

Para desbloquear todos os recursos do Launch Center Pro, é necessário assiná-lo por R$62/ano ou efetuar uma compra de única (vitalícia) de R$113.

