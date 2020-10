App Xbox agora permite streaming de jogos para iPhones e iPads

A Microsoft lançou recentemente uma atualização para seu aplicativo Xbox, o qual ganhou a possibilidade de reproduzir jogos do console remotamente em iPhones e iPads.

A nova opção de streaming, porém, é diferente do que o serviço xCloud oferece — o qual ainda não está disponível no iOS devido às restrições da Apple. Nesse sentido, o xCloud destina-se a transmitir jogos diretamente dos servidores da Microsoft, enquanto a opção de streaming do Xbox requer uma conexão entre o dispositivo móvel e o console.

Dito isso, o recurso de streaming do app funciona basicamente em qualquer lugar, permitindo que os proprietários do Xbox One ou Series S e X acessem seus títulos mesmo quando não estiverem em casa (o app permite ligar e acessar um console por Wi-Fi ou até mesmo uma conexão móvel).

A Microsoft vinha testando esse recurso já há algumas semanas, disponibilizando-o inicialmente para testadores do app Xbox.

De acordo com o leitor Bruno, que testou o recurso com seu Xbox One, a latência é realmente baixa e a experiência de jogar no iPhone superou suas expectativas. Qualquer jogo instalado em um Xbox compatível pode ser transmitido para seu dispositivo móvel — com exceção de títulos para versões anteriores do Xbox 360 ou do Xbox original.

