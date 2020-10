Apple libera iOS 14.1 e iPadOS 14.1 para todos os usuários

Há uma semana exata, a Apple fez a maior confusão liberando o iOS 14.1, o iPadOS 14.1 e o tvOS 14.1 para todos os usuários por um breve período, para depois tirá-los do ar. Na verdade, ela acabou liberando as versões Golden Master (GM) deles, apenas.

Agora, é para valer: acabam de sair o iOS 14.1 e o iPadOS 14.1 (compilações 18A8395 ) para todos usuários de dispositivos compatíveis, recheados de melhorias e correções de erros:

• Adiciona compatibilidade com a reprodução e a edição de vídeos HDR de 10 bits no app Fotos para o iPhone 8 e posterior, bem como para o iPad Pro de 12,9 polegadas (2ª geração) e posterior, iPad Pro de 11 polegadas, iPad Pro de 10,5 polegadas, iPad Air (3ª geração) e posterior, e iPad mini (5ª geração);

• Aborda um problema em que alguns widgets, pastas e ícones eram mostrados em tamanho reduzido na Tela de Início;

• Aborda um problema em que, ao arrastar widgets na Tela de Início, apps poderiam ser removidos de pastas;

• Corrige um problema em que alguns emails no Mail eram enviados a partir de um alias incorreto;

• Corrige um problema que poderia impedir que ligações recebidas mostrassem informações de região;

• Corrige um problema em alguns dispositivos onde o modo de exibição com zoom e um código alfanumérico pudessem fazer com que o botão de ligação de emergência na Tela Bloqueada ficasse sobreposto à caixa de entrada de texto;

• Aborda um problema em que alguns usuários eram ocasionalmente incapazes de baixar ou adicionar músicas à biblioteca ao visualizar um álbum ou playlist;

• Corrige um problema que poderia impedir que zeros aparecessem no app Calculadora;

• Resolve um problema em que a resolução de vídeos transmitidos poderia ser temporariamente reduzida no início da reprodução;

• Corrige um problema que impedia a configuração do Apple Watch de um membro da família para alguns usuários;

• Resolve um problema em que o material do corpo de um Apple Watch era mostrado incorretamente no app Apple Watch;

• Aborda um problema no app Arquivos que poderia fazer com que alguns serviços de nuvem gerenciados mostrassem conteúdo como indisponível incorretamente;

• Melhora a compatibilidade com pontos de acesso Ubiquiti de conexão sem fio.