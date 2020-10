Apple libera quartas versões beta do iOS 14.2, do iPadOS 14.2 e do tvOS 14.2 [atualizado]

No mesmo dia em que liberou as versões finais do iOS 14.1 e do iPadOS 14.1, a Apple disponibilizou também as quartas versões beta do iOS 14.2 (compilação 18B5083a ), do iPadOS 14.2 (mesma compilação) e do tvOS 14.2 ( 18K5057a ) — exatamente uma semana após as terceiras.

O iOS 14.2 virá com algumas novidades, incluindo Shazam na Central de Controle, melhorias no interface do AirPlay, detecção de pessoas próximas e sua respectiva distância usando realidade aumentada e a câmera do iPhone (para pessoas com problemas de visão), ícone modificado para o app Watch além, é claro, de novos emojis.

Levando em conta a liberação das versões 14.1, hoje, é possível que essas novas betas venham também com suporte a HDR de 10 bits no Fotos, Intercom para se comunicar com HomePods e mais.

Muitas dessas novidades, é claro, se estendem ao iPadOS 14.2, também. Já o tvOS 14.2 conta com correções de bugs e melhorias, sendo que nenhuma novidade foi vista nas duas três versões de testes do sistema das Apple TVs.

As novas versões já estão disponíveis para desenvolvedores e deverão pintar em breve para participantes do Apple Beta Software Program.

Atualização 20/10/2020 às 18:45

A quarta versão beta do iOS 14.2 veio com ao menos uma novidade: novos wallpapers!

Como informou o MacRumors, temos imagens (fotos) e desenhos de cenários para lá de bonitos — em versões claras e escuras.

Aos interessados, eles podem ser baixados nesse link.