O DXOMARK é conhecido pelas avaliações de câmeras de smartphones e, consequentemente, pelo ranking fruto desses reviews. Recentemente, eles passaram a avaliar também os sistemas de áudio dos aparelhos; pois parece que eles gostaram dessa expansão e, agora, estão focando também nas telas dos dispositivos.

De acordo com eles, a avaliação de telas — junto às pontuações de câmeras traseiras, frontais (selfies) e do sistema de áudio — fornecerá aos consumidores o tipo de informação detalhada necessária para que todos façam escolhas embasadas, que atendam às suas reais necessidades.

Sobre o processo de avaliação das telas em si, o DXOMARK disse ter adotado uma abordagem única para testar o desempenho dessa função importante, se não crítica, na experiência geral do consumidor com o dispositivo.

Nós vamos além das especificações listadas pelo fabricante e as testamos de maneiras que são importantes para o usuário. Avaliamos a legibilidade, a cor, o vídeo, o movimento, os toques e artefatos da tela.

Aos interessados, o DXOMARK tem um artigo mais técnico dedicado ao assunto no qual eles explicam tudo sobre como essa avaliação acontece.

Para esse começo de trabalho, eles selecionaram alguns smartphones topos-de-linha do mercado, de marcas como Apple, Samsung, Xiaomi, ASUS, Oppo, OnePlus, etc. Vale notar que poucos aparelhos foram avaliados até o momento e que, obviamente, os novos iPhones (12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max) ainda estão fora.

Levando isso em conta, o ranking (Top 5) hoje está assim:

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (89 pontos) OnePlus 8 Pro (88 pontos) Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (87 pontos) Apple iPhone 11 Pro Max (84 pontos) TCL 10 Pro (83 pontos)

Veremos como os novos lançamentos se encaixarão nessa nova avaliação do DXOMARK.

Avaliação das câmeras

A metodologia de avaliação das câmeras do DXOMARK também mudou. Agora, eles adicionaram testes de qualidade de imagem na visualização do próprio aparelho (o que dá uma primeira impressão da qualidade da imagem e pode ter um grande impacto nos resultados da imagem também — o que eles chamam de “confiabilidade”).

Além disso, eles reorganizaram a pontuação do ranking, adicionando uma nova pontuação para a visualização da imagem no aparelho e retirando as subpontuações de zoom e wide para criar uma pontuação de zoom independente, que tem o mesmo peso das “categorias” foto e vídeo.

Eles inclusive reavaliaram alguns aparelhos já levando em conta essas atualizações no protocolo de avaliação e o ranking (Top 10) ficou da seguinte forma:

Xiaomi Mi 10 Ultra (133 pontos) Huawei P40 Pro (132 pontos) Xiaomi Mi 10 Pro (128 pontos) Vivo X50 Pro+ (127 pontos) Oppo Find X2 Pro (126 pontos) Samsung Galaxy S20 Ultra (126 pontos) Honor 30 Pro+ (125 pontos) Apple iPhone 11 Pro Max (124 pontos) Huawei Mate 30 Pro 5G (123 pontos) Honor V30 Pro (122 pontos)

De novo, vale o aviso: os novos iPhones (12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max) ainda não foram testados. Ainda assim, o DXOMARK já tratou de fazer uma “avaliação preliminar”, sem nem mesmo tocar nos aparelhos.

Como o hype em torno do iPhone é grande, eles já trataram de avisar que “não esperam muito” dos novos dispositivos da Maçã — focando no iPhone 12 Pro Max, que é o principal por conta das novidades nas câmeras que só ele tem.

Eles estão receosos de que a teleobjetiva do iPhone 12 Pro Max não surpreenderá e/ou impressionará com suas capacidades. Na opinião deles, nem a distância focal (que aumentou para 65mm) nem o zoom óptico de 2,5x oferecem uma vantagem competitiva sobre os rivais. Além disso, em termos de capacidades, a câmera deve ser inferior às lentes zoom do Huawei P40 Pro e do Xiaomi Mi 10 Ultra, os quais contam com sensores com distâncias focais de 125mm e 120mm, respectivamente.

Conclusão: não espere o iPhone 12 Pro Max aparecendo nas melhores posições do ranking do DXOMARK, ao menos segundo as suspeitas deles…

via The Next Web, GizChina