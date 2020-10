Mesmo com o design renovado, os iPhones 12 Pro (e 12 Pro Max) ainda guardam várias semelhanças em relação aos seus antecessores — e uma das principais delas é o aço inoxidável, polido até quase virar um espelho, presente nas laterais dos aparelhos.

Nesse sentido, diria o senso comum que todo aço inoxidável empregado nos iPhones 12 Pro é criado da mesma forma. Entretanto, parece que não é bem assim: de acordo com Matthew Panzarino, do TechCrunch, a versão dourada do aparelho tem um acabamento especial nas suas laterais, mais resistente a riscos e menos afeito a marcas de dedos — além de ser mais fácil de limpar, pelo visto.

A informação foi compartilhada por Panzarino em meio ao seu review do iPhone 12 Pro:

A maioria dos acabamentos do iPhone 12 Pro ainda usa um processo de deposição física de vapor (PVD). O novo modelo dourado (que eu não tenho em mãos, mas parece ótimo), entretanto, usa um processo especial de pulverização catódica por impulso de alta potência (HiPIMS), o qual permite que a camada exterior das laterais seja aplicada num padrão extremamente denso. Isso faz com que ela seja extremamente brilhante e tenha uma estrutura molecular que reflete o aço inoxidável debaixo dela — tornando-a mais durável do que o PVD tradicional. Um efeito colateral disso tudo é que é as laterais do iPhone 12 Pro dourado são mais fáceis de se limpar e pegam menos marcas de dedos, algo a que meu modelo azul é, digamos, definitivamente propenso.

A Apple não citou nada sobre isso nos materiais de divulgação do iPhone 12 Pro até o momento, mas considerando o nível de detalhe técnico da explicação de Panzarino (assim como o fato de que o TechCrunch é um dos sites mais respeitados da área, claro), é de se crer que o jornalista tenha conseguido a informação diretamente com a Maçã — oficial ou extraoficialmente, não sabemos.

O fato é que, por mais que a introdução desse novo processo mais durável seja uma ótima notícia para quem pretende comprar o iPhone 12 Pro dourado, inevitavelmente a notícia cria mais uma cisão na nova família de smartphones da Maçã. Como vocês sabem, pela primeira vez temos distinções relativamente importantes nas câmeras do iPhone 12 Pro e do 12 Pro Max, e agora temos também essas diferenças práticas entre as cores dos smartphones.

Teremos de aguardar para saber como, na prática, esse novo acabamento dos modelos dourados se comportará com o tempo e as suas vantagens no mundo real. Entretanto, para quem pretende ter a última palavra em tecnologia de proteção e durabilidade, parece que optar pelo iPhone 12 Pro dourado é a opção mais segura, mesmo.

