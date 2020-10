Além de lançar o Illustrator para iPad e o Fresco para iPhone, a Adobe anunciou hoje — durante seu evento anual MAX (o qual está sendo, pela primeira vez, virtual e totalmente gratuito) — novidades para apps da suíte Creative Cloud, entre eles o Photoshop, o Lightroom e o Premiere Pro.

Façamos um apanhado geral a seguir.

Creative Cloud

Antes de conferirmos as novidades dos softwares da Adobe, o utilitário Creative Cloud está ganhando novos recursos de colaboração para compartilhamento de links de documentos na nuvem do Photoshop, do Fresco e do Illustrator. Os históricos de cada versão do arquivo estarão disponíveis nos apps, assim como a capacidade de subir novos documentos para a nuvem.

Ademais, o aplicativo desktop da CC está ganhando uma nova aba denominada “Mercado” e uma série de recursos para otimizar os fluxos de trabalho entre apps. As páginas de categorias também estão ganhando mais detalhes e opções de ajuda.

Photoshop

O popular editor de imagens contará com uma nova opção chamada “Filtros Neurais” (“Neural Filters”) alimentado pelo Adobe Sensei, recurso de inteligência artificial da empresa. De acordo com a desenvolvedora, esses filtros “marcam o início de uma reimaginação de manipulação de imagens dentro do Photoshop”, os quais estão disponíveis somente para testadores da versão beta, inicialmente.

Entre os novos filtros, existem opções para transformar a idade, a expressão, o cabelo, a pose de uma pessoa e muito mais. Além disso, há um filtro para remover artefatos (objetos) em imagens, para colorir uma imagem preta e branca e para destacar melhor um sujeito.

A Adobe também está introduzindo o recurso “Substituição de Céu” (“Sky Replacement”), o qual separa o céu do primeiro plano com apenas alguns cliques, permitindo inserir uma imagem alternativa. A Adobe está introduzindo 25 predefinições, mas céus personalizados também são uma opção.

Com relação a plugins, a Adobe está tornando mais fácil descobri-los e gerenciá-los por meio do utilitário Creative Cloud — a partir da nova aba “Mercado” supracitada.

Outros apps

Lightroom

O Lightroom, por sua vez, ganhou novos controles de cores, bem como uma opção para salvar diferentes versões de arquivos durante a edição.

Ele também tem agora uma nova ferramenta para adicionar marcas d’água, além de um novo recurso chamado “Melhores fotos” — o qual usa inteligência artificial para sugerir um subconjunto de imagens com base nas suas atividades e preferências.

Premiere Pro

Já o Premiere Pro ganhou melhorias de desempenho e uma versão de visualização do recurso “Conversão de Fala em Texto” (“Speech to Text”), alimentado pelo Adobe Sensei que pode gerar legendas e transcrição de fala a partir do conteúdo de um vídeo.

After Effects

No After Effects, há um novo pincel Roto 2 capaz de selecionar e rastrear um quadro de objeto dentro de um quadro, para tornar mais fácil isolar o assunto. Além disso, temos um novo espaço de design 3D que torna mais fácil navegar e projetar objetos tridimensionais.

XD

O XD tem um novo recurso de transformações 3D que permite trazer profundidade e perspectiva aos designs de UI .

Premiere Rush

O Premiere Rush tem novos recursos gráficos e de áudio, além de uma biblioteca com opção de faixas livres de royalties por meio de uma parceria da Adobe com a Splice.

Aero

Por fim, o Aero ganhou uma versão beta pública a qual conta com novas ferramentas para criar experiências de realidade aumentada.

Muitas novidades, não é mesmo? 😊

