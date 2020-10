Junto ao iOS 14.1, liberado há pouco, a Apple também está atualizando o sistema operacional de HomePods para a versão 14.1. Até agora, eles ainda estavam na versão 13.x.

Publicidade

Essa versão é a primeira a incluir suporte para o recém-anunciado HomePod mini, já incorporando novidades anunciadas na keynote da semana passada como o recurso Intercom, que detalhamos nesse artigo.

A Apple também está prometendo com o update boas novidades na Siri, incluindo sugestões integradas ao Mapas, envio de pesquisas na web do HomePod para o iPhone, possibilidade de controlar alarmes, timers e mídias com a assistente em múltiplos HomePods, suporte para reconhecimento de voz no app Podcasts e uma melhor performance geral em respostas.

Essa versão 14.1 também permite agora usar músicas, playlists ou estações de rádio do Apple Music como alarme, corrige um problema com sincronização de HomePods configurados como par estéreo e traz várias melhorias gerais e correções de bugs, sempre bem-vindas.

O sistema do HomePod pode ser atualizado por meio do app Casa (Home) no iPhone, e requer que o smartphone já esteja com o iOS 14.1 instalado.