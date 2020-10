O tempo passa, o tempo voa, e os rumores relacionados aos famigerados headsets de realidade aumentada da Apple continuam (mais ou menos) numa boa.

Pelas especulações recentes, a Maçã entrará de cabeça no segmento em 2022, com um dispositivo maior/mais pesado, pensado para ser usado dentro de casa; no ano seguinte, deverão chegar enfim os tais dos “Apple Glasses” — mais parecidos com óculos tradicionais e perfeitos para uso durante o dia todo, inclusive no mundo exterior.

Pois hoje, o jornal japonês Nikkan Kogyo Shimbun publicou um relatório citando a possível participação da Sony nessa empreitada. E mais: de acordo com fontes ouvidas pela reportagem, o primeiro dispositivo de realidade aumentada da Maçã poderá chegar antes do que prevíamos, já em 2021.

Segundo as fontes, a Sony fornecerá à Apple os micropainéis que equiparão o vindouro produto. Tratam-se de componentes OLED com “imagem de alta qualidade e tamanho/peso diminutos” — perfeitos, portanto, para serem colocados num headset e posicionados a poucos centímetros dos olhos do usuário.

O funcionamento das telas, aparentemente, seria inspirado na forma como a Sony trabalha com os viewfinders das suas câmeras mais avançadas. Sobre a gigante japonesa, inclusive, a matéria cita que a demanda da Apple por essas microtelas poderá formar um novo pilar para as receitas da Sony.

A matéria não dá mais detalhes sobre o dispositivo de realidade aumentada do qual estamos tratando aqui, mas — considerando que as previsões do segundo parágrafo sejam reais — é provável que estejamos tratando do headset inicial, maior e pensado para ser usado dentro de casa.

Nesse sentido, vale lembrar a opinião do ex-chefão dos Macs, Jean-Louis Gassée. Ele afirmou que tal dispositivo seria perfeito para jogos e representaria uma nova dimensão para o Apple Arcade. Faz sentido, mas será que são esses os planos da Maçã? Vamos aguardar.

