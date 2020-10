Anatel homologa o iPhone 12 mini; só falta agora o 12 Pro Max

Dando sequência às homologações dos novos lançamentos da Apple, a Agência Nacional de Telecomunicações homologou hoje o iPhone 12 mini (modelo A2399 ).

Publicidade

Abaixo, você confere os Certificados de Homologação e de Conformidade Técnica do aparelho:

Como já havíamos mencionado, o iPhone 12 mini usará uma bateria de 2.227mAh. A Apple também destacou no documento que o iPhone enviado para a agência foi testado com o carregador de 18/20W da Apple, mas que ele não vem na caixa do aparelho.

Testado com a fonte de alimentação: modelo A2465 ; fabricante: Apple Inc; entrada: 100-240VAC/50-60 Hz/0,5A; saída: 5VDC/3A ou 9VDC/2A; número de homologação: 06835-20-01993 . O modelo A2407 não será comercializado com fonte de alimentação.

A agência também comentou que testou fones de ouvido (modelo A1748 , os EarPods com conector Lightning) com o iPhone, sem mencionar se ele vem ou não na caixa — ainda que nós saibamos que não vem, é claro.

É possível ver também que, no Certificado de Conformidade Técnica do produto, consta a Foxconn Brasil Indústria e Comércio Ltda. (de Jundiaí, São Paulo) entre as várias unidades fabris possíveis do iPhone 12 mini — no total são dez unidades, sendo sete na China, duas na Índia e uma no Brasil.

Com essa homologação, falta agora apenas a do iPhone 12 Pro Max — bem como da bateria do iPhone 12 Pro, que deve ser igual à do iPhone 12 em termos de capacidade.

Vale notar que, enquanto a pré-venda dos iPhones 12 e 12 Pro já começou e as primeiras unidades serão entregues nesta sexta-feira (23/10), a pré-venda dos iPhones 12 mini e do 12 Pro Max só começará no dia 6 de novembro, chegando ao mercado uma semana depois, no dia 13/11.