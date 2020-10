Se você tem uma Apple TV e um iPhone, deve saber que existe um aplicativo chamado Apple TV Remote que, como o próprio nome indica, tem um único propósito: controlar a sua set-top box. Quer dizer, existia. Isso porque, segundo informou o 9to5Mac, o app foi descontinuado pela Maçã.

Não que isso seja um problema: a remoção do app aconteceu justamente pelo fato de a Apple ter colocado, no próprio sistema (com o lançamento do iOS 12), um controle remoto para a Apple TV acessível pela Central de Controle — caso você não esteja visualizando o controle na sua central, vá em Ajustes » Central de Controle e adicione a opção “Apple TV Remote”.

Ainda segundo o site, a Apple removeu quase todas as referências ao aplicativo do seu site — agora, ao visitar o artigo que explica como usar o Apple TV Remote no iPhone ou no iPad, a empresa fala apenas da opção da Central de Controle.

Ainda que o alerta do 9to5Mac tenha sido feito agora, é curioso notar que a última atualização desse artigo de suporte da Apple (tanto o em inglês quanto o em português) ocorreu em 16 de setembro, ou seja, pode ser que o app tenha sido removido da loja silenciosamente há mais ou menos um mês.

É bom notar que o Apple TV Remote se foi, mas o iTunes Remote continua firma e forte; nele, usuários têm acesso às suas bibliotecas do Apple Music, do Apple TV ou do iTunes, entre outros recursos. 😉

