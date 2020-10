Há alguns dias, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) brasileira revelou, por meio de Certificados de Homologações de baterias para os novos iPhones, as capacidades de algumas delas.

Já sabemos agora que a bateria do iPhone 12 mini tem 2.227mAh e a do iPhone 12, 2.815mAh — que muito provavelmente será a mesma capacidade da do iPhone 12 Pro.

Faltava a do iPhone 12 Pro Max, claro, que acaba ser revelada pela “Anatel da China”, a TENAA: serão 3.687mAh no caso dele, uma capacidade cerca de 7% menor em relação à do iPhone 11 Pro Max (cuja bateria que tem 3.969mAh).

Apesar disso, a Apple já informou que a autonomia do iPhone 12 Pro Max deverá ser, na prática, igual à do 11 Pro Max — graças a otimizações no hardware (especialmente no chip A14 Bionic, agora fabricado num processo de 5 nanômetros) e também no software.

A certificação da TENAA também confirma o que já havia sido apurado por meio de benchmarks e do Xcode 12.1 beta: os iPhones 12 Pro e 12 Pro Max têm 6GB de RAM, contra 4GB dos modelos anteriores.

