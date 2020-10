Baterias dos iPhones 12 duram 2h a menos no 5G

Os novos iPhones são compatíveis com redes 5G e isso é algo ótimo, mas nem tudo são flores. Como podemos imaginar, umas das maiores preocupações com isso seria a vida útil da bateria, já que a ultra-velocidade demanda um alto consumo energético — e bateria é um assunto historicamente delicado em se tratando de iPhones.

De acordo com novos testes divulgados pelo Tom’s Guide, o uso contínuo do 5G nos iPhones 12 e 12 Pro (os únicos modelos disponíveis por enquanto) fez com que a duração da bateria fosse cerca de duas horas menor do que no 4G.

Nos testes realizados por eles, a bateria do iPhone 12 durou 10 horas e 23 minutos com o uso de 4G, mas apenas 8 horas e 25 minutos no 5G. Da mesma forma, o iPhone 12 Pro durou 11 horas e 24 minutos no 4G, e cerca de 9 horas e 6 minutos no 5G — a diferença foi de 118 minutos para o iPhone 12 e de 139 minutos para o 12 Pro.

É importante ter em mente, porém, que os testes do Tom’s Guide ocorreram ininterruptamente, algo difícil de acontecer no uso real — já que (quase) ninguém fica literalmente 8-9 horas navegando direto. Além disso, como destacado pela Apple, os iPhones 12 podem otimizar a duração da bateria ao alternar automaticamente entre o 5G e o 4G/LTE, usando o Smart Data Mode.

Ainda assim, “perder” cerca de duas horas de duração da bateria usando 5G é algo considerável. De acordo com a reportagem, os iPhones 12 “estão um passo atrás” dos dispositivos Android (compatíveis com 5G) com relação ao tempo de duração da bateria — mas os testes não foram exatamente iguais entre eles, os quais também envolveram a taxa de atualização da tela desses dispositivos.

Aliás, há rumores de que a Apple optou por não implementar uma tela de 120Hz nos iPhones 12 justamente porque o 5G por si só já tem um impacto forte na bateria deles. Se fossem os dois juntos, então…

Pois bem, opiniões?