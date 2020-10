Se você alguma vez já sentiu necessidade de conectar os AirPods à Apple TV para assistir a um filme ou uma série sem perturbar as demais pessoas da casa, sabe que o processo não é exatamente o mais intuitivo do mundo: você precisa, no mínimo, ir até a tela inicial do tvOS e segurar o botão play/pause para evocar o menu de áudio do sistema.

Publicidade

Bom, ao menos esse é o método oficial de conectar AirPods à Apple TV. Acontece que, por mais que passe despercebido à maioria dos usuários, há uma forma bem mais fácil de fazê-lo — com uma ajudinha da Central de Controle do tvOS, nada menos.

Mais precisamente, tudo o que você precisa fazer é pressionar e segurar o botão com o ícone de TV no Apple TV Remote: não importa em que tela você esteja ou o que você esteja assistido, a Central de Controle surgirá na tela, à direita.

Indo na opção do AirPlay, você poderá rapidamente acessar as preferências de áudio do sistema e conectar quaisquer par de AirPods que já estejam emparelhados à Apple TV — ou transmitir o áudio a algum dispositivo AirPlay, ou qualquer outra opção relacionada.

Publicidade

A dica foi compartilhada pelo iDownloadBlog como parte das novidades do tvOS 14, mas de acordo com Dave Mark, do The Loop, ela já estava lá escondidinha desde o tvOS 13. Uma novidade bacana do último sistema, essa sim, é que agora é possível conectar dois AirPods simultaneamente à Apple TV.

Boa dica, não? 😉

Apple TV 4K de Apple Preço à vista: a partir de R$ 1.169,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 108,25

Lançamento: setembro de 2017 (5ª geração)