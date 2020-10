Designer Alan Dye lista desafios na criação do Apple Watch

O vice-presidente de design de interfaces humanas da Apple, Alan Dye, contou sobre a criação da UI do Apple Watch/watchOS em um novo episódio do podcast Monocle on Design.

Vale lembrar que ele havia conversado no podcast HODINKEE Radio há algumas semanas, no qual falou sobre influência da pandemia na criação do Apple Watch Series 6.

Nessa entrevista mais recente, Dye apontou que um desafio central com o design da interface do usuário do relógio era trabalhar com a menor tela já vista em um produto da Apple e, ainda assim, manter elementos menores acessíveis.

Passamos muito tempo pensando em como podíamos criar um sistema para o Apple Watch que pudesse viver por muito tempo no futuro. Muito do que estávamos pensando na época eram alguns conceitos básicos sobre legibilidade — certamente nunca havíamos trabalhado com uma tela tão pequena; como transmitimos uma grande quantidade de dados em uma tela tão pequena em um relance?

Segundo ele, esse mesmo desejo de maximizar a quantidade de dados que podem ser visualizados rapidamente tornou “inevitável a decisão de optar por uma forma [do Apple Watch] retangular em vez de redonda”.

O designer disse, ainda, que o foco em legibilidade fez com que a Apple descobrisse o que era possível fazer com o Apple Watch. Nesse sentido, ele contou que a empresa passou “muito tempo estudando a história da cronometragem”, o que resultou na criação dos mostradores.

Acho que certamente vemos isso na coleção original de mostradores até os mais novos, que fizemos agora. Portanto, estamos muito orgulhosos quando olhamos para trás e para algumas dessas decisões que fizemos no início e como elas resultaram no trabalho que estamos realizando.

Ainda falando sobre os recursos do relógio, o designer contou que as diferentes capacidades do Apple Watch evoluíram à medida que a Maçã começou a colaborar com diversas áreas, como a de saúde.

Temos esse processo incrível na Apple, onde estamos constantemente colaborando com hardware, engenharia de software e, claro, o estúdio de design. Portanto, é uma conversa e há uma troca constante de conhecimento, já que analisamos certos recursos de uma perspectiva de design; aprendemos sobre novos recursos que vêm de uma perspectiva de engenharia; e, em última análise, isso leva ao trabalho que acabamos fazendo.

Embora Dye seja uma figura conhecida no mundo do design, ele se tornou publicamente mais conhecido na Apple desde a saída do ex-chefe de design Jony Ive, no fim do ano passado.

via 9to5Mac