Os iPhones 12 e 12 Pro só chegarão aos países iniciais de lançamento na próxima sexta-feira (23/10), mas graças à estratégia da Apple de distribuir unidades prévias dos aparelhos a alguns veículos de imprensa estrangeiros, já pudemos dar uma breve olhada nos novos bichinhos.

Agora, vejam só: já temos até mesmo um desmonte do iPhone 12, vindo do canal do YouTube Hic Tech. O vídeo não é aprofundado como os tradicionais teardowns da iFixit (que deverão ser publicados em breve), mas já dão uma boa ideia dos malabarismos de engenharia realizados pela Maçã para tornar o aparelho mais fino e leve.

Basicamente, a palavra de ordem aqui é miniaturização: já sabemos que a bateria do aparelho sofreu uma redução relativamente drástica (de 3.110mAh no iPhone 11 para 2.815mAh aqui), e agora podemos perceber que outros componentes também tiveram seu tamanho reduzido: o painel OLED , por exemplo, está significativamente mais fino.

O Taptic Engine também diminuiu bastante — resta saber se isso causará algum efeito na vibração do aparelho. De novidade, temos o anel de ímãs na parte traseira do aparelho, responsáveis pelo funcionamento dos acessórios MagSafe. Felizmente, o espaço ocupado por eles é quase zero.

De resto, a organização interna do iPhone 12 parece seguir, em linhas gerais, a do seu antecessor. Vamos ficar de olho nos próximos desmontes para sabermos mais detalhes e possíveis surpresas guardadas dentro desse corpinho misterioso.

