O Dropbox é um dos melhores serviços de armazenamento em nuvem disponíveis na internet, mas faltava um aspecto ao funcionamento da sua plataforma: um plano familiar. Agora, não mais.

A gigante da nuvem anunciou hoje o Dropbox Family, um plano que pode ser compartilhado por até seis pessoas da mesma casa e traz todas as vantagens do Dropbox Plus — incluindo os 2TB de armazenamento — por um preço (relativamente) camarada: US$17 por mês, no plano anual, ou US$20 por mês pagando mensalmente.

Com o Dropbox Family, cada participante do plano tem sua própria conta, protegida com sua própria senha e pensada para guardar arquivos e dados pessoais. Todos podem acessar, também, uma pasta chamada “Sala da família”, onde podem ser depositados arquivos compartilhados — fotos, vídeos e documentos importantes, por exemplo.

Além disso, todos os participantes do plano podem usufruir dos demais benefícios do Dropbox Plus, como o Dropbox Vault (um cofre protegido por criptografia de conhecimento zero, para arquivos extra-sensíveis), o gerenciador de senhas Dropbox Passwords, a ferramenta para fazer backup automático nas pastas do seu computador e a que importa automaticamente fotos da sua câmera ou do seu smartphone.

O Dropbox Family já estava disponível em fase de testes desde junho passado, e agora já pode ser adquirido por todos os usuários interessados. Para começar, basta escolher o plano desejado nessa página e aproveitar.

