Agora que já sabemos as capacidades das baterias de todos os novos iPhones, resolvemos atualizar um gráfico que publicamos aqui no site há dois anos, analisando a evolução das baterias de todos os smartphones já lançados pela Apple.

Este ano, os iPhones 12 mini, 12/12 Pro e 12 Pro Max terão células com capacidades de, respectivamente, 2.227mAh, 2.815mAh e 3.687mAh.

O mini é uma nova categoria na linha de iPhones, portanto inclusive aparece separado em nosso gráfico (bolinha verde). Mas os outros modelos seguem a evolução do que chamamos de iPhones “normais” (azul) e dos modelos Plus ou Max (laranja).

O gráfico deixa bem claro que é um mito a história de que a Apple está “sempre reduzindo as baterias de iPhones”, mas enquanto no ano passado tivemos um aumento significativo (e isso refletiu-se em testes práticos, muito positivos para a linha iPhone 11), este ano a empresa de fato retrocedeu em todas as capacidades.

Vale destacar também a queda acentuada recente no gráfico referente ao iPhone SE de segunda geração, que é um iPhone de tamanho “normal” mas obviamente, por reutilizar um design de anos anteriores, também veio com uma bateria bem inferior às dos modelos lançados antes dele.

As reduções em capacidades de baterias, este ano, ficaram numa média de 8%. Mesmo assim, a Apple promete autonomias semelhantes às dos modelos anteriores, graças a otimizações no hardware (especialmente no chip A14 Bionic, agora fabricado num processo dez 5 nanômetros) e também no software. A menos que você use muito o 5G, isto é. 😛

É inegável que dentro dos iPhones mais modernos temos hoje inúmeros componentes que não existiam nos primeiros (novos sensores, modems, múltiplas câmeras, etc.), mas sempre fica aquela dúvida: por que a Apple normalmente prioriza deixar seus aparelhos mais finos e leves, em vez de colocar uma bateria mais avantajada lá dentro?

No começo de setembro, realizamos uma pesquisa aqui no site que colocou uma bateria melhor como o desejo mais popular entre os consumidores interessados nos iPhones 12. A Apple, pelo jeito, prefere não ouvir seu público nesse quesito.