Plataforma de streaming Quibi ganha app para Apple TV

A plataforma de streaming Quibi foi lançada este ano com conteúdo focado principalmente para dispositivos móveis, mas a empresa está expandindo suas operações após não atingir os resultados esperados.

Para o universo da Apple, isso significa que o serviço agora também está disponível na Apple TV com um novo aplicativo oficial — embora já fosse possível acessá-lo em smart TVs com AirPlay, mas isso ainda exigia o uso do iPhone.

Além da Apple TV, a plataforma também lançou aplicativos para Android TV e Amazon Fire TV — menos Roku, por ora.

O Quibi aposta em conteúdos exclusivos e produções originais curtas (de até dez minutos), o que pode ser bem interessante caso você precise de distrações pontuais. Infelizmente, desde o início o serviço parece não estar alcançando usuários suficientes.

Em uma entrevista para o New York Times, o cofundador (e produtor) do Quibi Jeffrey Katzenberg atribuiu a baixa demanda à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). Ele também disse que os downloads de aplicativos não estavam “perto do que desejava”.

Para curtir todos os conteúdos do Quibi é necessário assiná-lo por R$33/mês, o que coloca-o acima de alguns dos serviços mais populares no Brasil, como Amazon Prime Video e certos planos da Netflix.

