Veja você, que coisa esquisita. Um dia depois que a mídia como um todo divulgou a compatibilidade do aplicativo do Quibi com Apple TVs, o The Wall Street Journal informou que o serviço de streaming de vídeos está fechando as portas.

Os motivos podem ser muitos: foco em conteúdo mobile (vídeos curtos, criados especificamente para serem vistos em smartphones) no momento que uma pandemia se instaura e força todos a ficarem em casa (com suas TVs ali logo ao lado), talvez a falta de conteúdo atraente para angariar assinantes, a concorrência de serviços gratuitos como YouTube, TikTok, Instagram, etc., entre muitas outras possibilidades.

Há alguns dias, aliás, surgiu a notícia de que Jeffrey Katzenberg (cofundador do Quibi) tentou vender sua empresa para a Apple, a WarnerMedia e o Facebook — sem sucesso, já que nenhuma se interessou. Segundo o The Verge, ele até mesmo tentou fazer com que o Facebook e a NBCUniversal fizessem ao menos algum acordo envolvendo o conteúdo do serviço, mas também não conseguiu.

Quando criado, o Quibi levantou US$1,75 bilhão em investimentos. Mesmo conseguindo emplacar duas indicações ao Emmy em tão pouco tempo de vida, pelo visto o número de assinantes baixo não foi suficiente para manter a operação rodando por mais tempo. Uma pena.