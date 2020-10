Os últimos dias foram agitados para a Adobe: em seu evento anual MAX, a gigante finalmente lançou o Illustrator para iPads, disponibilizou uma versão do Fresco para iPhones, deu uma boa atualização ao Photoshop para desktops e ainda liberou updates para vários dos seus outros produtos. A empresa não parou por aí, entretanto.

Ela publicou também vários dos seus já tradicionais MAX Sneaks — pequenos vídeos mostrando prévias de tecnologias que ainda estão em desenvolvimento e chegarão em breve aos seus aplicativos. Você pode conferir todos os vídeos disponibilizados pela empresa aqui, mas abaixo destacaremos os mais legais.

Sharp Shots

Para início de conversa, temos esse recurso bem interessante que usa o Sensei (ferramenta de inteligência artificial da Adobe) para corrigir vídeos tremidos. Com apenas alguns cliques, a captura fica completamente estável, como se tivesse sido feita com um estabilizador profissional. Impressionante!

2D Plus

Pensado para o Illustrator, o recurso permitirá que você adicione perspectiva a objetos e cenários planos, em 2D — isso é feito automaticamente adicionando sombras dinâmicas, iluminação global e outros elementos para que o resultado final seja realista e condizente com o estilo da ilustração.

Scantastic

Aqui, temos uma ferramenta para dispositivos móveis que usa a câmera do seu smartphone/tablet para fazer a captura 3D de objetos do mundo real. Nesse sentido, vai ser interessante se a Adobe tirar proveito do scanner LiDAR dos iPhones 12 Pro e dos novos iPads Pro.

Typographic Brushes

Já quis dar um ar mais personalizado a um texto ou palavra em um dos seus projetos? Em breve, no Adobe Fresco, isso será possível: com a ferramenta Typographic Brushes, basta selecionar o texto, o estilo de pincel desejado e ver o Adobe Sensei transformar as letras numa espécie de pintura, exatamente no estilo escolhido automaticamente.

On The Beat

Se você (assim como metade do TikTok) gosta de gravar vídeos seus dançando, certamente já passou pelo problema de cometer um pequeno erro num passo ou sair do ritmo rapidamente. Com o futuro recurso On The Beat, isso será passado: a ferramenta analisará as batidas da música e detectará quaisquer imperfeições nos seus movimentos, corrigindo-as automaticamente.

AR Together

Experiências de realidade aumentada podem ser incrivelmente divertidas e enriquecedoras, mas não há, ainda, uma forma simples de compartilhá-las com outras pessoas. Com o AR Together, isso será superado: a mesma experiência poderá ser compartilhada entre múltiplos usuários, cada um em seu dispositivo, com interação em tempo real e ferramentas de comunicação.

