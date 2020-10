Airbnb anuncia parceria com a LoveFrom, de Jony Ive

Quase um ano depois de deixar oficialmente o cargo de diretor de design da Apple, Jony Ive finalmente parece que voltará a trabalhar.

A LoveFrom, empresa que ele fundou em parceria com o também designer e seu amigo de longa data Marc Newson, acaba de firmar uma parceria com o Airbnb.

No anúncio da novidade, o cofundador e CEO do Airbnb, Brian Chesky, declarou que é próximo a Ive há muitos anos e que o ex-chefão de design da Apple já lhe deu muitas dicas e orientações. Ive teria, inclusive, ajudado a desenhar o logotipo atual do Airbnb.

Compartilhamos a mesma crença no valor e na importância da criatividade e do design. Cada um de nós acredita não apenas na criação de objetos e interfaces, mas na criação de serviços e experiências. Vimos como o design pode facilitar a confiança e permitir uma conexão mais humana, algo pelo qual as pessoas estão desesperadas durante um período sem precedentes de solidão e desconexão.

A parceria da LoveFrom com o Airbnb foi anunciada como um contrato de “múltiplos anos” para “desenhar a próxima geração de produtos e serviços” da companhia. Curiosamente, em seus últimos anos na Apple, Ive trabalhou bastante com projetos envolvendo arquitetura — começando pelas lojas físicas da companhia até o Apple Park em si.

Jony Ive no Apple Park | Wallpaper*

Fontes do The Information indicam que houve de fato, recentemente, muita turbulência e mudanças no time de design do Airbnb — inclusive envolvendo diversas demissões. Alex Schleifer, diretor de design do Airbnb há seis anos, está deixando o seu posto passará a trabalhar só meio-período.

Curiosamente, também no ano passado a ex-vice-presidente sênior de varejo da Apple, Angela Ahrendts, entrou para a diretoria do Airbnb.