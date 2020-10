Apple TV estará no PlayStation 5 e chegará também ao PS4

A Sony anunciou hoje quais opções entretenimento estarão disponíveis no PlayStation 5, e a novidade é que o aplicativo Apple TV faz parte do pacote.

Publicidade

Além do Apple TV, teremos também Disney+, Netflix, Spotify, Twitch e YouTube no sistema operacional embarcado no novo console.

Conforme disse a Sony:

Sabemos que muitos de vocês não desligam seu console PlayStation quando terminam de jogar seus games. Entretenimento como filmes, programas de TV, música e streaming de games somam à experiência PlayStation. Conforme continuamos nossa jornada até o lançamento do PS5, estamos felizes em anunciar alguns dos apps de entretenimento que chegam para o console PS5 no dia do lançamento, além de outros apps que serão lançados no futuro.

E sobre o Apple TV:

Publicidade

Aproveite Apple TV+, os canais Apple TV, filmes novos e populares, e recomendações curadas no app Apple TV. Isso quer dizer que os usuários podem aproveitar Apple Originals como “Mythic Quest: Raven’s Banquet”, “Ted Lasso” e “The Morning Show” através do Apple TV+, assinar canais premium, comprar ou alugar filmes e shows de TV e acessar compras passadas da Apple. O app Apple TV também estará disponível para PS4.

Conforme a Sony pontuou acima, o aplicativo Apple TV também chegará ao PS4, felizmente. O PS5 será lançado no mercado internacional daqui a poucas semanas.

Há alguns dias, a Sony atualizou o app PS Remote Play para iOS e Android com suporte ao novo console.

dica do Wesley Augusto