E cá estamos nós com mais novidades para o Apple TV+! Segundo o The Wrap, Scarlett Johansson (“Vingadores: Ultimato”) estrelará “Bride”, novo filme do aclamado diretor chileno Sebastián Lelio, que recentemente venceu o Oscar de filme estrangeiro por “Uma Mulher Fantástica”.

“Bride” é descrito como uma releitura do clássico do horror “A Noiva de Frankenstein”: aqui, teremos Johansson como uma mulher criada por um empreendedor genial, milimetricamente pensada para ser a esposa perfeita. Eventualmente, entretanto, ela rejeita sua razão de vida, foge do confinamento e precisa enfrentar um mundo que a considera um monstro — descobrindo, ao mesmo tempo, sua verdadeira identidade e seus poderes particulares.

O filme representará a terceira parceria da Apple com o estúdio A24, depois de “On The Rocks” e “O Céu em Todo Lugar”. Lelio escreverá o roteiro do filme junto a Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, de “Orange is the New Black”, e Johansson atuará como produtora do filme.

Ainda não há mais informações sobre elenco, filmagens ou previsão de estreia, mas ficaremos de olho — com nomes dessa magnitude, é bem provável que o filme seja um concorrente forte numa futura temporada de premiações.