Confirmado: bateria do iPhone 12 é igual à do 12 Pro

No mesmo dia em que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) homologou o iPhone 12 Pro, ela certificou também três baterias da nova linha.

Uma delas é a de modelo A2479 , que tem uma capacidade de 2.815mAh e tinha indicação de ser destinada ao iPhone 12.

Nós já sabíamos que a bateria do iPhone 12 Pro tinha a mesma capacidade da do iPhone 12, mas ainda restava dúvida se a Anatel teria que homologar um modelo um pouquinho diferente para ele. Não mais: um desmonte (teardown) chinês confirmou que ambos os aparelhos compartilham exatamente a mesma bateria.

Sendo assim, conforme havíamos pontuado ontem no post de homologação do iPhone 12 Pro Max, de fato os trabalhos da Anatel com as certificações dos novos aparelhos já foi 100% finalizado. Ou seja, a Apple Brasil está liberada para iniciar as vendas deles em território nacional.

Reiterando, portanto, as baterias da nova linha:

iPhone 12 mini : 2.227mAh

: 2.227mAh iPhone 12 e 12 Pro : 2.815mAh

: 2.815mAh iPhone 12 Pro Max: 3.687mAh

No geral, a Apple promete autonomias iguais ou similares às dos modelos equivalentes anteriores, graças a otimizações de software e principalmente ao fato de o chip A14 Bionic ser fabricado num processo de 5 nanômetros, mais eficiente.

via MacRumors