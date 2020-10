Google Fotos e YouTube Music ganham widgets no iOS 14

Muitos apps do Google já foram devidamente atualizados para tirar proveito das novidades do iOS 14, como o Gmail (que pode ser ajustado como cliente de email padrão) e o próprio app Google (que ganhou um widget com busca).

Agora, mais dois foram atualizados também implementando opções de widgets para a tela inicial do iPhone: o Google Fotos e o YouTube Music.

No caso do Fotos, os widgets (disponíveis em três tamanhos) mostram fotos e vídeos em destaque ou aquelas mais antigas para que usuários revivam alguns momentos marcantes sem necessariamente entrar no app; já o Music mostra sua playlist de músicas tocadas recentemente.

Aos interessados, temos um artigo explicando exatamente como adicionar esses widgets na tela do iPhone.

Bom ver esses updates sendo lançados e aproveitando as novidades do iOS/iPadOS 14, não é mesmo?