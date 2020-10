O Halide é um dos melhores aplicativos de câmera do iOS para quem precisa de opções avançadas e muito mais controle do que geralmente se obtém com o app nativo do sistema. Pois, hoje, seus desenvolvedores anunciaram uma grande atualização para o software — tão grande que até o seu nome mudou. Agora, ele é o Halide Mark II.

A lista de novidades é enorme, mas tudo começa pelo novo design. A ideia aqui ainda é trazer uma experiência (dentro do possível) parecida com a do aplicativo Câmera, do iOS, mas com todas as opções imagináveis; nessa nova versão, quase todos os principais controles foram deslocados para a parte de baixo da interface, facilmente acessíveis mesmo que você esteja usando o iPhone com uma mão só.

O novo design também tem melhorias de usabilidade, como um controle de foco com ajustes adicionais e maior precisão, além de feedback háptico em certos botões, para simular o uso de uma câmera profissional. Certos controles aparecem ou desaparecem automaticamente de acordo com o modo de uso, para simplificar a interface e tornar a coisa toda mais intuitiva.

O Halide Mark II traz também uma nova ferramenta para fotografar em formato cru: o chamado Instant RAW (RAW Instantâneo) permite que o app capture imagens no formato instantaneamente por meio de aprendizado de máquina, sem atraso no disparo.

Também é possível configurar o aplicativo para tirar duas fotos no momento da captura: uma com todos os recursos nativos do iOS, como o Deep Fusion ou o HDR Inteligente, e outra em RAW, para que você possa manipular a imagem em editores profissionais posteriormente. Além disso, o Halide Mark II já está preparado para lidar com arquivos ProRAW, que estrearão nos iPhones 12 Pro.

Mais que isso, os desenvolvedores afirmam que o app é o primeiro da sua categoria capaz de analisar e exibir dados da cena em 14 bits em tempo real. O recurso, chamado XDR Analysis (Análise XDR), permite que usuários avançados chequem níveis de exposição com muito mais precisão e façam os ajustes necessários de acordo com isso.

Outras novidades do aplicativo incluem pico de foco inteligente, overlay de grade com nivelamento embutido, suporte aos atalhos do iOS e muito mais. É tanta coisa que o software traz até um tutorial de dez dias com um “minicurso” para que você aprenda a tirar o máximo de cada recurso presente no app.

Com a chegada da nova versão, o modelo de negócios do app mudou, também: agora, o software é gratuito para baixar e funciona por meio de assinaturas (R$41 ao ano) ou uma compra única de R$113 — esses preços são promocionais de lançamento e deverão subir em breve, mas quem assinar agora continuará pagando o preço atual indefinidamente. Usuários que adquiriram a versão anterior do Halide poderão fazer o update gratuitamente, e ganharão atualizações por um ano.

via The Verge