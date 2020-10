iPhones 12 poderão baixar updates do iOS via 5G

Em meados do ano passado, a Apple aumentou o limite de downloads de apps/atualizações via 4G/LTE para 200MB na App Store, um tamanho que já seria suficiente para baixar alguns updates do próprio iOS.

Publicidade

Mesmo assim, até hoje a Apple não permite que usuários baixem atualizações do sistema via 4G. Pois isso mudará na linha iPhone 12, com as redes 5G.

Em um novo artigo de suporte sobre o uso de 5G nos iPhones 12, a Apple explica os diferentes ajustes e modos de uso — que, obviamente, afetam diretamente o consumo de dados e também a bateria do aparelho.

Mas ela também cita isto aqui:

Permitir mais dados no 5G: ativa recursos de maior uso de dados para aplicativos e tarefas do sistema. Isso inclui FaceTime de alta qualidade, conteúdo de alta definição na Apple TV, músicas e vídeos do Apple Music e atualizações do iOS pelo celular. Essa configuração também permite que aplicativos de terceiros usem mais dados de celular para experiências aprimoradas. Esta é a configuração padrão com alguns planos de dados ilimitados, dependendo da sua operadora. Esta configuração usa mais dados do celular.

Eu sempre achei que esse tipo de coisa deveria ser uma opção livre ao usuário, até porque já temos hoje planos 4G bem generosos em termos de dados — em alguns lugares inclusive sem limite de tráfego.

Aliás, vale notar que o mesmo documento de suporte confirma o que falamos há alguns dias sobre o 5G não funcionar em modo Dual SIM, ao menos por enquanto (e, curiosamente, somente fora da China).

via Apple Terminal