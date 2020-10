Porsche Taycan adiciona Apple Podcasts e letras do Apple Music

Há mais de um ano, a Apple firmou uma parceria especial com a Porsche para levar o Apple Music para o Taycan, primeiro veículo elétrico da fabricante.

Em vez de oferecer o CarPlay como um todo, o Porsche Taycan tem um app Apple Music nativo em seu console — e mais, com três anos de dados via streaming inclusos, bem como seis meses de assinatura do Apple Music em si.

Agora, a Porsche está adicionando ao Taycan duas novidades: o app Apple Podcasts e suporte a letras em tempo real no Apple Music.

“Um ótimo podcast pode tornar qualquer trajeto mais agradável”, disse Oliver Schusser, vice-presidente de ‌Apple Music‌, Beats e conteúdo internacional. “Com o Apple Podcasts, motoristas podem acompanhar as últimas notícias sem esforço, ouvir histórias incríveis e desfrutar da companhia de seus anfitriões favoritos. E com o ‌Apple Music‌, passageiros podem facilmente cantar suas músicas favoritas com letras sincronizadas.”

No caso das letras do Apple Music, elas aparecem só na tela do passageiro — obviamente, para não distrair o motorista.

As duas novidades já estão saindo de fábrica agora para novos compradores do Porsche Taycan e serão liberadas como atualização para todos até janeiro de 2021.

via iMore