Anteontem, as especulações em cima do “Apple Glass” ganharam um novo chacoalhão quando um relatório vindo do Japão afirmou que a Maçã estaria planejando utilizar painéis microOLED da Sony nos seus vindouros headsets.

Pois hoje, o analista Ross Young — velho conhecido da indústria de displays e o primeiro a cravar que os iPhones 12 viriam sem telas de 120Hz — resolveu acrescentar seus dois centavos ao assunto, trazendo uma série de informações adicionais sobre as supostas telas da Sony que a Maçã deverá usar nos dispositivos.

Segundo Young, cada tela do “Apple Glass” (haverá, naturalmente, uma para cada olho) terá meia polegada e uma resolução de 1280×960 pixels (com uma densidade altíssima, portanto).

O modelo que deverá ser usado pela Apple, o ECX337A , já está listado no site da Sony e é classificado como perfeito para dispositivos AR/VR. Os painéis, inclusive, têm drivers integrados, que permitem um design mais fino e leve para o dispositivo; eles trazem recursos de economia de energia embutidos, para não forçar muito a bateria dos headsets.

Mais que isso, os componentes terão todo tipo de alta tecnologia embarcada, como taxa de contraste de 100.000:1, brilho máximo de 1.000 nits e taxa de resposta ultrarrápida de 0,01 milissegundo — perfeita para sobrepor informações contextuais em cima do “mundo real”.

Sobre isso, Young é categórico em afirmar que as telas serão usadas para experiências de realidade aumentada, e não virtual — ou seja, a ideia é realmente complementar a visão do mundo real do usuário, e não fazê-lo mergulhar num universo alternativo, como os headsets VR já disponíveis no mercado.

Os prospectos são animadores, mas Young tratou em jogar um balde de água fria em todo mundo que esperava um anúncio já no ano que vem: assim como o analista Ming-Chi Kuo, ele acredita que a Apple só anunciará seu primeiro produto da categoria no primeiro semestre de 2022. Vamos esperar sentados, portanto.

via MacRumors